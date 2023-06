Un tranquillo pranzo al ristorante si è concluso con una scazzottata alla Bud Spencer. E’ accaduto a metà pomeriggio in una trattoria di Pizzighettone, dove una lite tra alcuni avventori è improvvisamente degenerata, trasformandosi in una battaglia a suon di pugni.

Motivo della querelle sarebbe stata, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Pizzighettone, la richiesta fatta dagli avventori di un tavolo a quelli di un altro, di abbassare la voce. Da un lato si stava mangiando al termine di una gara di pesca, dall’altro si stava giocando a carte.

La richiesta ha però originato un litigio dapprima verbale, ma che in breve tempo si è fatto più violento, trasformandosi in una vera e propria scazzottata.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine, oltre che agli operatori del 118. Quattro sono le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve: due cremonesi, rispettivamente di 57 e 25 anni, e due milanesi, di 59 e 57 anni. Tre sono finite in ospedale per accertamenti.

