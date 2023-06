La celebre cantante sudamericana Mercedes Sosa sarà protagonista dell’appuntamento a tema “Storie e musiche di artiste da riscoprire”, in programma il 21 giugno alle ore 19 nella sede della Associazione Latinoamericana di Cremona, in via Gioconda 3.

Un momento di incontro e approfondimento tra parole e musica, per raccontare di questa incredibile donna e artista, nota per essere la voce dell’Argentina, grazie alla voce narrante di Thea Tiramani e agli interventi musicali di coro ed ensemble Vox Latina, diretti da Maximiliano Banos.

Mercedes Sosa è da sempre simbolo della lotta per la pace e i diritti civili contro la dittatura. Amava definirsi cantora popular. Veniva invece chiamata la Madre America, la Pachamama, la voce della terra e La Negra.

Ha raccontato le pene del suo popolo, ha subito arresti, minacce, censure, perfino l’esilio negli anni delle dittature militari. Le furono negati gli spazi in cui esibirsi, i suoi dischi vennero ritirati dal mercato, le canzoni bandite dalle radio, la sua voce messa a tacere.

Costretta a peregrinare per il mondo, quella voce che parlava di violenze, intimidazioni, uccisioni, è arrivata ovunque e, con lei, la storia del suo Paese.

