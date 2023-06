Approvata l’indizione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del parco “Ugo Tognazzi” di Viale Po, per una spesa complessiva di 226.561,98 euro. L’intervento riguarda l’area a verde compresa tra la recinzione dell’ex fornace Frazzi, il percorso pedonale che accompagna il Morbasco, le gradinate del cinema ed il fronte di via della Ceramica.

Essa è costituita da una porzione più naturalistica, situata a ridosso della recinzione verso viale Po, caratterizzata da una diffusa componente arborea, una porzione più fruibile, con percorso pavimentato in ghiaietto e prati, un’area a parcheggio con una trentina di stalli, pavimentata in asfalto.

Il progetto prevede un ridisegno complessivo dell’area verde, con l’obiettivo di riqualificarne l’assetto generale e di ospitare funzioni aggiuntive, nel rispetto comunque dell’utilizzo attuale, e prevede un disegno di paesaggio che si ispira alle geometrie circolari dell’Arena Giardino.

Il percorso pedonale riprende l’andamento attuale, regolarizzandolo in questo disegno d’assieme. Vengono mantenuti l’accesso da via della Ceramica, il passaggio di servizio, l’ingresso e le vie d’uscita dall’arena, nonché il collegamento con il percorso pedonale sul fronte opposto del comparto. Ci saranno poi nuovi elementi che integrano il percorso protentendolo nell’area verde più a nord: un’area giochi bambini dotata anche di panchine in plastica riciclata, posta in prossimità di via della Ceramica e pertanto in sinergia con i vicini campi sportivi di via dei Classici, ma anche alcune isole tematiche, ciascuna caratterizzata da un gruppo arboreo-arbustivo con una specifica connotazione paesaggistica ed ecologica. Verranno poi posizionate nuove panchine e rastrelliere per le biciclette.

Verso l’anfiteatro, oltre alla posa di panche in legno, sarà creata una schermatura visiva e sonora con una fitta siepe di Carpinus betulus da mantenere potato in forma topiaria in modo da riprodurre le forme curve del muro che andrà ad affiancare.

Per l’attiguo parcheggio si prevede la realizzazione di una nuova finitura permeabile tipo “calcestruzzo drenante”, costituita da un sistema biocompatibile per spazi, con pavimentazione in ciottoli di inerti naturali, stabilizzati ma a struttura disserrata, idonea per transiti meccanici.

Il progetto si completa con la realizzazione di una nuova sbarra per filtrare l’accesso dei mezzi a valle del parcheggio e con elementi di arredo a supporto delle nuove attività di sosta e svago previste dall’intervento.

Obiettivo del progetto è di “creare un’area verde ad elevata biodiversità, con bassissime necessità idriche relative all’irrigazione (il manto erboso proposto infatti è stato selezionato per prosperare in ambienti caldi e siccitosi), essenze autoctone, con caratteristiche ornamentali apprezzabili dai fruitori nelle varie stagionalità ma in grado di attrarre anche animali e insetti utili al mantenimento di un ecosistema sano”.

