Il Gm Andrea Conti non nasconde la gioia per quella che si è rivelata una stagione perfetta: “Non lo avrei mai detto, non era scontato perché la A2 è un campionato complicato. Abbiamo fatto una stagione incredibile, un capolavoro sportivo: vincere tre trofei non era scontato”.

“La differenza – ha aggiunto – l’ha fatta il valore delle persone: abbiamo scelto delle persone incredibili che vanno oltre il discorso della sconfitta e della vittoria. Il gruppo e la chimica ha fatto sì che nei momenti di difficoltà siamo stati esemplari. Merito dei ragazzi, ma anche della società che è organizzatissima e partire dal nostro presidente che è un imprenditore e una persona di una lungimiranza e di una onestà incredibile”.

Conti ha poi sottolineato il lavoro dello staff tecnico: “Oltre al grandissimo valore delle persone c’è stato un grandissimo valore dello staff tecnico a partire dal coach e dei suoi assistenti che sono sempre stati sul pezzo e alla stessa pagina del libro”.

Quindi Conti ha concluso: “Avremo tempo per fare i ragionamenti, adesso dobbiamo festeggiare. Io credo che questo sia un grande gruppo, anche di giocatori: abbiamo un buon gruppo di italiani, poi faremo le valutazioni con molta calma”.

Intervista di Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata