Maxi incidente sul ponte tra Cremona e Castelvetro: chiusa la Padana Inferiore, poi riaperta a senso alternato
La circolazione è stata interrotta poco dopo le 16 per un grave incidente all'imbocco del ponte di Castelvetro
Momenti di forte criticità nel pomeriggio lungo la strada Padana Inferiore, dove poco dopo le 16 la circolazione è stata interrotta a causa di un maxi incidente avvenuto all’imbocco del ponte di Castelvetro. Secondo le prime informazioni, nello schianto sarebbe rimasto coinvolto anche un mezzo pesante oltre probabilmente a una moto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine con la Questura di Cremona e il supporto dei Carabinieri di Fiorenzuola e i soccorritori per prestare assistenza, effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l’area.
Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti, il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico. A Cremona la viabilità è stata deviata all’altezza di Largo Moreni, impedendo l’accesso al ponte e causando inevitabili rallentamenti e disagi alla circolazione.
Nel corso del pomeriggio la situazione è gradualmente migliorata. Terminati gli interventi più urgenti, il ponte è stato riaperto con circolazione a senso alternato, permettendo una ripresa, seppur parziale, della viabilità in attesa del completo ripristino delle normali condizioni di traffico.
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