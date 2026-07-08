Giovedì d’Estate: appuntamento imperdibile per appassionati di fumetti e giochi da tavolo

Nell’ambito dei Giovedì d’Estate proseguono gli appuntamenti per gli appassionati di fumetti, giochi da tavolo, giochi di ruolo. Giovedì 9 luglio, la Via del Fumetto e del Gioco proporrà un ricco programma di iniziative pensate per coinvolgere grandi e piccoli, curiosi e appassionati.

Il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” ospiterà una serata speciale che unirà due realtà dedicate alla divulgazione del fumetto: Filocomics e Mumble Mumble. Entrambi i gruppi si ritrovano mensilmente per leggere, discutere e approfondire il linguaggio del fumetto, ma con approcci differenti: Filocomics propone l’analisi di un’opera, mentre Mumble Mumble si presenta come una vera e propria “rivista vivente”, fatta di editoriali, approfondimenti e recensioni.

Protagonista dell’incontro sarà Asterix, il celebre guerriero gallico nato dalla fantasia di René Goscinny e Albert Uderzo, che verrà raccontato dalla volontaria europea Adele Martin, di nazionalità francese. Nel corso della serata si parlerà anche dello speciale estivo di Tex, il celebre “Texone”, oltre ad altre novità e curiosità dedicate al mondo del fumetto.

La Fumetteria proporrà invece una serata ricca di attività dedicate ai giochi di carte collezionabili, al modellismo e al mondo fantasy. In programma il pre-release di Pokémon, tornei locali di One Piece, dimostrazioni di Beyblade, la tradizionale Scalata alla Torre, laboratori dedicati al montaggio e alla pittura delle miniature e un piccolo contest di pittura, con tutto il materiale messo a disposizione dagli organizzatori. Non mancherà un’attenzione speciale anche per i cosplayer, che riceveranno un piccolo buono omaggio presentandosi in costume.

In piazza Coppetti saranno invece protagonisti i volontari della Buca del Coboldo, che allestiranno una dozzina di tavoli dedicati ai giochi da tavolo, ai giochi antichi in legno e ai giochi di ruolo. Per tutta la serata saranno presenti numerosi dimostratori, pronti a spiegare regolamenti e accompagnare i partecipanti alla scoperta di nuovi giochi, offrendo un’occasione di divertimento e socializzazione aperta a tutte le età.

La Via del Fumetto e del Gioco si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dei Giovedì d’Estate, con un’offerta capace di coinvolgere famiglie, appassionati e semplici curiosi, trasformando il centro storico in uno spazio dedicato alla creatività, alla cultura e al gioco condiviso.

© Riproduzione riservata