Lutto a Pizzighettone per la prematura scomparsa di Renata Barili. La donna si è spenta all’età di 67 anni dopo una lunga malattia. Renata era una vera e propria istituzione nella cittadina murata lungo l’Adda e non solo: da anni infatti era l’anima del celebre agriturismo “Cascina Valentino”, che attirava centinaia di clienti dal cremonese e dal lodigiano. “Chi arriva a Cascina Valentino non è un cliente, è nostro ospite”, diceva della sua struttura. Lascia il marito Saverio e le giovani figlie Martina e Margherita.

