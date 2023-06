Per il periodo estivo, come di consueto, l’Asst di Cremona ha riorganizzato l’attività sanitaria mettendo in atto un piano specifico che sarà applicato negli ospedali di Cremona e Oglio Po e sul territorio da giugno alla fine di settembre.

Punti di forza del piano estivo 2023 sono il mantenimento di tutte le linee di emergenza urgenza e la piena operatività della medicina d’urgenza, della medicina interna e dell’oncologia. A Casalmaggiore resta operativa anche la Chirurgia e – nonostante la carenza di personale – i quattro letti di Cardiologia sono a disposizione dei pazienti in terapia intensiva.

In tutto questo sarà fondamentale il ruolo degli Infermieri di Famiglia e delle Case di Comunità che restano operative a pieno regime, in particolare per i pazienti più fragili.

L’attività di urgenza emergenza è sempre garantita in tutti i reparti e servizi, sette giorni su sette, 24 ore su 24.

OSPEDALE DI CREMONA

• I reparti di Medicina d’Urgenza (diretta da Francesca Co’) e Medicina Interna, (diretta da Matteo Giorgi Pierfranceschi) saranno attivi a pieno regime per tutta l’estate.

• È sempre garantita la continuità delle terapie oncologiche sia in regime di degenza sia in day hospital, a cura dell’Oncologia (diretta da Matteo Brighenti) e dell’Ematologia (diretta da Alfredo Molteni).

• In linea con il fisiologico calo estivo dell’attività del reparto di chirurgia (diretto da Gian Luca Baiocchi) (interventi in elezione e programmati), il calendario degli interventi sarà rimodulato in base alla pianificazione dei rispettivi reparti. I ricoveri ordinari in week surgery saranno sospesi fino al 2 ottobre, quando saranno ri-attivati otto posti letto attivi dal lunedì al venerdì (ore 7-20).

OSPEDALE OGLIO PO

• L’Area chirurgica ad Alta intensità (Diretta da Guglielmo Giannotti) manterrà attivi 25 posti letto su 34.

• I quattro letti di Cardiologia (diretta da Giuseppe Di Tano) sono temporaneamente trasferiti nel reparto di terapia Intensiva a garanzia dell’assistenza sia in urgenza che durante la degenza ordinaria.

COVID-19, DAL 3 LUGLIO AL 4 SETTEMBRE SEDUTE VACCINALI IN BASE ALLE PRENOTAZIONI

• Vaccinazioni: da lunedì 3 luglio fino a lunedì 4 settembre l’hub vaccinale di via Dante 134 sospenderà il servizio ordinario. Sarà possibile prenotare la propria vaccinazione anti-Covid via mail (vaccinazioni.covid@asst-cremona.it) o chiamando il numero 335 1051056, attivo il lunedì dalle ore 9 alle 12. In base alle richieste, sarà programmata un’apertura ad hoc della sede di via Dante.

• Il punto tamponi Covid-19 resterà attivo dal lunedì al venerdì, con apertura dalle ore 11.30-14.30 all’Ospedale di Cremona (Padiglione 15 – ingresso da Largo Priori 1) e dalle 9.30 alle 10.30 all’Oglio Po (Ambulatorio tamponi – ingresso da via Staffolo 51).

INFERMIERI DI FAMIGLIA: ATTIVITÀ POTENZIATA

L’attività degli Infermieri di Famiglia e di Comunità prosegue a pieno regime per tutta l’estate. Sarà potenziata la collaborazione con i servizi di dimissioni protette, per garantire ai pazienti un rientro sicuro al domicilio e offrire l’assistenza necessaria.

Per contattare il servizio rivolgersi agli uffici in via San Sebastiano 14 (Edificio A), chiamando il numero 0372 408533 dalle ore 7.30 alle 19.30 o inviando una e-mail a centrale.ifec@asst-cremona.it.

