Due giorni, 400 ragazzi e oltre allo street basket- fulcro del memorial Robi Telli – anche sand volley e street soccer, quest’ultima una disciplina sportiva nata in Brasile dove si gioca due contro due, con le sponde e sul cemento. E’ iniziato oggi al parco Sartori uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sportiva cremonese giunto ormai alla 14esinma edizione. Oggi si svolgono le eliminatorie del volley e del soccer, oltre ai tornei di pallacanestro under 15, 17 e 19. Domenica le finali e il basket degli adulti.

Il Telli non dimentica l’ambiente, come scrivono gli organizzatori su Instagram: “Lascia stare la macchina e vieni in bici. Ne guadagnerai tu e l’ambiente, fidati”.

Proprio il parco Sartori sarà interessato a breve da un restyling grazie ai fondi ottenuti dal Comune nell’ambito di un progetto sulle periferie e al Pnrr, con una risagomatura delle aree verdi e nuovi giochi per bambini. Intanto sotto un sole cocente diventa per un fine settimana polo d’attrazione per tantissimi ragazzi e non solo di Cremona.

