Archiviate per un giorno le faccende romane, il ministro dell’Economia e Finanze Giancarlo Giorgetti si è concesso oggi una giornata in provincia di Cremona per l’inaugurazione dell’ospedale di Comunità di Soncino, nell’ex Santo Spirito.

“Una giornata storica per tutta la nostra comunità”, ha commentato su Fb la senatrice Silvana Comaroli, presidente di Fondazione Soncino, la Rsa entro le cui strutture è stato ricavato il nuovo ospedale, “è una grande soddisfazione per un risultato che porta al territorio nuovi fondamentali servizi”.

L’ospedale di Comunità è già operativo da circa un mese e abbraccia un bacino d’utenza di circa 15mila abitanti, come prevede la riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali. Offre assistenza sanitaria di media complessità e contribuisce ad alleggerire il peso che grava sui pronto soccorso degli ospedali di Cremona e Crema.

