Incidente, sabato sera verso le 21,30 in via Giordano, all’altezza della rotatoria con via Bosco, tra un’auto e una moto. Ferito il centauro, un ragazzo di 19 anni, per fortuna non in modo grave. Sul posto i medici del 118 e gli agenti della polizia locale che si sono occupati della dinamica. Qualche rallentamento del traffico durante le operazioni di messa in sicurezza, risolto rapidamente anche grazie al supporto di una pattuglia della Volante della Questura.

