Il video è stato pubblicato su Facebook dalla pagina del Circolo Motonautico Cremona. Tra il poetico e l’inquietante per chi non conosce questi animali, ritrae una biscia d’acqua più nota come “natrice”, riconoscibile dal colore diverso attorno al collo.

Le immagini, girate dal signor Fabio Ravasi in zona Sales a Cremona alle 5 del mattino del 25 giugno, ritraggono in realtà un esemplare particolarmente grande se si considera che in media queste bisce arrivano a circa un metro e mezzo di lunghezza.

A dispetto delle sensazioni tuttavia l’animale non deve fare paura, in quanto non velenoso: la sua unica difesa è la produzione di un fluido dall’odore particolarmente sgradevole. Chi frequenta il Po è abituato a questi avvistamenti: solitamente le bisce d’acqua si trovano sulle rive, alla ricerca di topolini, insetti , tritoni e piccoli pesci.

