Continua la raffica di ritardi, soppressioni ed estenuanti disagi per i viaggiatori della Milano – Cremona Mantova. Questo pomeriggio il treno 2177 di Trenord da Centrale è partito con tre quarti d’ora di ritardo, alle 19 invece delle 18,20, oltretutto dopo laconici annunci in stazione che parlavano di un ritardo di soli 20 minuti.

Quando il treno è finalmente arrivato al binario, i pendolari hanno scoperto che si trattava di uno di quelli vecchi che in teoria avrebbero dovuto andare n pensione.

“Mancanza di rispetto totale verso i viaggiatori, questa è la verità”, sbotta un pendolare che ha telefonato in redazione poco dopo le 19. “Queste sono prese in giro, parlano di treni nuovi e poi ci mandano ancora quelli vecchi, i ritardi sono all’ordine del giorno, queste cose non possono passare sotto silenzio. E hanno pure rinnovato il contratto a Trenord per altri 10 anni”.

