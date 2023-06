Una delegazione dei Senior Coldiretti Cremona, capitanata dalla neoeletta presidente provinciale Carolina Benelli, ha preso parte alla Festa Regionale del Pensionato, promossa dalla Coldiretti a Monza.

E’ stata una giornata di incontro e dialogo, ricca di momenti significativi, dalla celebrazione della Santa Messa in Duomo alla visita alla Fondazione Minoprio, che accoglie uno fra i più noti centri di formazione per l’agricoltura della Lombardia. “Abbiamo gustato ogni momento dell’intenso programma. Nella mattinata ci siamo raccolti in Duomo, per la Santa Messa e l’offerta all’altare dei frutti dell’agricoltura – sottolinea la presidente Benelli -. Davvero interessante la visita alla cappella della Regina Teodolinda e alla corona ferrea di Carlo Magno. Così come la visita alla Fondazione Minoprio, accompagnata dal pranzo nel parco con i ragazzi della scuola”. “Abbiamo vissuto una giornata davvero piacevole, in compagnia di vecchi e nuovi amici con i quali condividiamo l’amore per il nostro lavoro. Abbiamo ringraziato i dirigenti uscenti e accolto il saluto dei nuovi presidenti provinciali – prosegue Carolina Benelli -. L’impegno che prendo a nome dell’Associazione provinciale pensionati Cremona è quello di essere sempre più presenti e protagonisti in queste iniziative, che ci arricchiscono come persone e come agricoltori impegnati nella Coldiretti”.

“I pensionati rappresentano una risorsa preziosa per il mondo agricolo e per tutta la società italiana – sottolinea Coldiretti Cremona –. Sono gli imprenditori agricoli di maggiore esperienza, con un patrimonio di conoscenze che non va disperso. I nostri senior continuano ad essere punto di riferimento insostituibile nelle imprese agricole, oltre che per le loro famiglie, e naturalmente per la nostra Organizzazione. Sono l’esempio vivente di una saggezza che viene dai campi, dal legame con la terra, posta al servizio della società civile e dell’agricoltura”.

© Riproduzione riservata