Traffico deviato sulla statale

Lamentele da parte di diversi automobilisti, ieri, per le carenze di segnalazioni alla barriera autostradale di Caorso, riguardo il traffico bloccato nella corsia nord a causa del rovesciamento di carico di un camion. Situazione che per diverse ore ha paralizzato il traffico sull’A21 in direzione Brescia, fino all’altezza di Castelvetro.

“Avrebbero potuto mettere una scritta o personale allo svincolo di Caorso, con l’indicazione che quella era l’uscita consigliata per proseguire verso Cremona”, ci scrive uno dei malcapitati che attorno alle 14 è rimasto bloccato in autostrada per oltre due ore, incolonnato tra i camion.

“Invece nulla. Io, un km dopo Caorso, sono rimasto bloccato per 140 minuti e come me moltissimi altri”.

Una coda di sette km si è formata a causa del rovesciamento del materiale da un camion che trasportava cartoni e pannelli truciolati, coperti da un telone.

Durante una manovra di rientro il carico si è sbilanciato e ha rotto il telo occupando tutta la corsia nord nelle vicinanze del casello di Castelvetro.

Congestionato di conseguenza anche il traffico sulla statale Piacenza – Cremona.

