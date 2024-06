Tappa cremonese per la staffetta dei Volontari della Croce Rossa Italiana che quest’anno festeggia i 160 anni dalla Fondazione. Ad accogliere attorno alle 18,30 in cortile Federico II il gruppo di ciclisti in rigorosa divisa rossa, la presidente del Comitato di Cremona Loredana Uberti e l’assessore allo Sport Luca Zanacchi.

Sette tra volontari e volontarie di Cremona partiranno da piazza del Comune domenica mattina alle 9.00 per dirigersi verso Mantova, per continuare questo particolare giro iniziato proprio oggi a Milano e che terminerà il 22 giugno a Solferino toccando tre regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto) coinvolgendo 21 comitati storici: oltre Milano e Solferino, Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Castiglione delle Stiviere, Como, Crema, Cremona, Ferrara, Gallarate, Mantova, Monza, Lecco, Lodi, Padova, Pavia, Reggio Emilia, Sondrio, Varese, Verona.

La scelta del ciclismo, sport di fatica per eccellenza, vuole essere un tributo concreto alla perseveranza e alla dedizione che hanno caratterizzato la storia della Croce Rossa e lo spirito altruista dei volontari e delle volontarie. “Questa staffetta”, ha detto Rosario Valastro, presidente della Croce Rossa Italiana, “rappresenta non solo un viaggio attraverso la nostra storia, ma anche un viaggio nei valori e nei principi che costituiscono il cuore della Croce Rossa. Un’occasione per ricordare e celebrare l’impegno instancabile dei nostri Volontari e Volontarie”. gb

