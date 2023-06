La napoletana Mar.Sal Restauri S.r.l. si è aggiudicata i lavori di ristrutturazione della palazzina ex lavanderia nel complesso dell’ex ospedale psichiatrico di via San Sebastiano. Si è conclusa quindi la gara indetta da Ats val Padana per l’ultimo degli edifici non ancora recuperati in quel contesto dove si stanno concentrando via via quasi tutte le funzioni dell’agenzia regionale. Qui arriveranno infatti gli uffici del servizio Igiene e Prevenzione Sanitaria, ora dislocati provvisoriamente in via Milano.

L’appalto è stato aggiudicato con un ribasso del 12,6% sull’importo lavori di circa 2,1 milioni, quindi per un importo contrattuale di 1,6 milioni e consisterà in opere strutturali, impiantistiche e alla messa a norma dell’edificio dal punto di vista sismico.

Con un diverso finanziamento che fa sempre parte del Piano nazionale Complementare del Pnrr verranno acquistati strumenti e dotazioni tecnologiche per i servizi di competenza del dipartimento tra cui, ad esempio, la sicurezza negli ambienti di lavoro, l’igiene degli alimenti, l’impiantistica, la medicina di comunità e prevenzione, gli screening. Il laboratorio resterà invece nella sede di via Santa Maria in Betlem. Una sessantina i dipendenti in servizio nel dipartimento.

Sempre nell’ex ospedale psichiatrico stanno per iniziare anche i lavori per la Casa di Comunità nell’edificio A del complesso un tempo riservato alle vaccinazioni, questi di competenza dell’Asst. gb

