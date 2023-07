Continuano le iniziative del Comitato BiometaNO per far sentire la contrarietà di una vasta parte di territorio al progetto industriale di A2A nell’estremità del territorio comunale di Cremona al confine con Gerre de Caprioli. S abato 8 luglio dalle 9.00 alle 13.00 ci sarà un gazebo informativo davanti a Spazio Comune (piazza Stradivari), per informare la popolazione su un progetto ancora poco conosciuto per il quale è in corso la Valutazione di impatto ambientale in Provincia.

Invece domenica 16 luglio ci sarà una festa a cascina Moreni di via Pennelli (parco del Morbasco, Cremona), per sostenere la raccolta fondi del Comitato – servono infatti consulenze legali e scientifiche specialistiche per sostenere la posizione di contrarietà ai tavoli istituzionali – e condividere idee e aggiornamenti sulle prossime attività.

Il programma inizierà alle 18,30 con un apericena, musica e attività per i più piccoli, Quote di partecipazione: adulti: 25 euro; bambini fino ai 10 anni: 20 euro.

Prenotazioni entro giovedi 13 luglio via email: all’indirizzo biometanocremona @gmail.com telefonicamente al numero: 0372.452322 (Comune di Gerre de Caprioli)

