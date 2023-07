Settimana di incontri in Comune a Cremona per la vicenda del gattile di via Bissolati. Focus sia sul periodo di transizione ma anche per cercare di accelerare lo spostamento dei gatti nella nuova oasi felina di via Brescia. I soldi non mancano: il 10 luglio in consiglio comunale sarà votata la variazione di bilancio che permetterà di avere a disposizione l’intera somma per costruire la nuova oasi felina. 305mila euro li metterà il Comune, 20mila euro arrivano dall’Ats tramite un finanziamento di Regione Lombardia.

“Questa settimana sono in programma una serie di interlocuzioni con tutti i soggetti interessati per trovare una soluzione temporanea per i gatti che ancora sono in via Bissolati e per la nuova oasi felina di via Brescia” ha dichiarato Simona Pasquali, assessore al Benessere Animale del comune di Cremona.

L’inizio lavori della nuova oasi è imminente, probabilmente già all’inizio di settembre. “I tecnici mi dicono che i lavori di costruzione non dovrebbero essere impegnativi” sottolinea ancora Pasquali. “Verrà posizionata una rete anti scavalco per proteggere i gatti, poi ci sarà la suddivisione delle varie sezioni. Sull’altro fronte, sempre durante gli incontri, parleremo anche dei container che saranno posizionati in via Bissolati, nell’area di proprietà del Comune di Cremona “.

Silvia Galli

