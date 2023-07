Ennesimo blitz anti-droga da parte dei Carabinieri di Cremona, che nel pomeriggio del 3 luglio hanno messo le manette ai polsi di uno spacciatore che militava nell’area est della città. L’uomo, 21 anni e con numerosi precedenti di polizia a carico, era tenuto sotto controllo da tempo.

I militari, nascosti nella zona di via Postumia, lo hanno visto arrivare intorno alle 18, a bordo del suo monopattino, quindi fermarsi nei pressi di un’auto in sosta e salire a bordo. Pochi minuti dopo, il 21enne è sceso dalla vettura ed è ripartito. I Carabinieri hanno fermato il conducente della vettura, un 23enne, che, perquisito, è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish del peso di 13 grammi.

A quel punto, con l’aiuto di una gazzella, hanno inseguito il giovane in monopattino e lo hanno intercettato in una via limitrofa, dove è stato bloccato e identificato poco dopo. Addosso non aveva droga, ma aveva la somma di 100 euro che era esattamente la somma pagata dal 23enne per acquistare il pezzo di hashish. Nella sua abitazione non è invece stato rinvenuto nulla.

La droga e i soldi sono stati sequestrati, mentre il 21enne è stato accompagnato presso la caserma Santa Lucia ed è stato dichiarato in arresto per lo spaccio di hashish, mentre il 23enne è stato segnalato alla Prefettura come consumatore. Infine, nella mattinata del 4 luglio, il giudice ha convalidato l’arresto, mentre il giovane è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma e l’udienza rinviata al 1 dicembre 2023.

