Il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, segretario in ufficio presidenza della commissione Agricoltura, ha scritto all’assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, in merito ai problemi legati a siccità e agricoltura in Lombardia, chiedendo di sollecitare il rilascio dagli invasi alpini per l’irrigazione dei campi.

“Secondo i dati di queste settimane, gli invasi alpini continuano ad incrementare i volumi stoccati – spiega Piloni -. Nell’ultima settimana c’è stato un incremento di 17 milioni di metri cubi che porta ad un totale invasato di 274.5 milioni di metri cubi, al primo maggio erano 114. Questo significa che gli invasi hanno l’acqua e che può essere rilasciata per l’irrigazione dei campi, cosa che non sta avvenendo.

Non bastano i temporali di queste ore. L’acqua per l’irrigazione dei campi non arriva dal consorzio dell’Adda (e quindi dal lago di Como) né dal consorzio dei laghi d’Iseo, Endine e Moro, perché non viene rilasciata dagli invasi alpini. Eppure, è stato chiesto ai consorzi di ridurre le derivazioni al 70% per poter convincere gli idroelettrici a svasare. Per questo chiediamo alla giunta regionale e all’assessore Sertori di sollecitare i concessionari degli invasi in tal senso”.

© Riproduzione riservata