Presentata sabato mattina in Sala Puerari l’associazione “Gruppo Up”, dedicata a famiglie e persone con la sindrome di Down. La presidente dell’associazione, Annalisa Sogni, ne ha illustrato obiettivi e contenuti. In rappresentanza del Comune, che ha dato il patrocinio e la collaborazione, sono intervenuti il sindaco Gianluca Galimberti e l’assessora alle Politiche Sociali e della Fragilità Rosita Viola.

Come spiegato nel corso della presentazione, il Gruppo Up nasce a marzo 2023 dall’impegno di 19 soci fondatori, genitori di bambini e ragazzi con la sindrome di Down. Nasce in primo luogo per dare sostegno alle famiglie, dalla gravidanza all’età adulta, organizzando momenti di incontro, favorendo lo scambio di esperienze e di informazioni utili e raccogliendo i bisogni e difficoltà, facendosi portavoce presso gli enti interessati. Ma non solo. Obiettivi importanti riguardano anche la salute e l’accesso ai percorsi riabilitativi, attraverso il coordinamento di un gruppo di professionisti di riferimento e la condivisione di informazioni ed esperienze.

Il Gruppo Up si impegna inoltre a sostenere la formazione rivolta alle famiglie e ai professionisti interessati, diffondere un’informazione corretta su cosa sia oggi la sindrome di Down e quali siamo le possibilità delle persone con Trisomia 21 e sostenere la ricerca nei vari ambiti. Tutto questo per arrivare poi agli obiettivi più ambiziosi, che riguardano l’inclusione nella scuola, nel lavoro e nelle attività ricreative.

Obiettivi ambiziosi, così li definisce la presidente Annalisa Sogni, perché il Gruppo Up punta alla vera inclusione, che non abbia come scopo quello di tenere impegnati i figli, ma che valorizzi appieno le potenzialità di ciascuno di loro e finalmente mostri che possono contribuire in modo attivo alla vita sociale e lavorativa: infatti, lo scopo ultimo è costituire l’autonomia necessaria affinché possano vivere una vita piena e felice quando i loro genitori non potranno più prendersene cura.

“Accogliamo con molto interesse la presenza di una nuova associazione nella nostra città dedicata alle persone con sindrome di Down e alle loro famiglie. Diverse sono le associazioni attive nel nostro territorio, ma l’impegno con e per le persone con la sindrome di Down e i loro cari rappresenta una novità e un’opportunità di conoscenza per tutti e un punto di riferimento per genitori e ragazzi. Questa rete di associazioni, che si arricchisce in città con la presenza del ‘Gruppo Up’, rappresenta un tassello essenziale di quel welfare di comunità e di quella medicina territoriale che con forza cerchiamo di costruire e sostenere. Siamo pertanto pronti a collaborare per condividere iniziative e progettualità e ringraziamo molto tutti i volontari dell’associazione”, hanno dichiarato il Sindaco e l’assessora Viola.

© Riproduzione riservata