Una pratica sportiva tramandata da zio a nipote e condivisa con gli amici del Dopolavoro Ferroviario, che lo ha portato a partecipare in singolo all’ultima edizione della Vogalunga: è la passione per la voga alla veneta di Nicolas Guindani, cremonese di 17 anni socio della Canottieri DLF dove giorno dopo giorno si allena sul Grande Fiume per perfezionare la tecnica remiera e godere degli incantevoli paesaggi del Po.

Alla 41° edizione della Vogalunga, celebre regata non competitiva che il 2 luglio si è svolta sulle acque del Po da Cremona a Motta Baluffi, Nicolas ha vogato alla valesana ossia in barca da solo, un’esperienza impegnativa ma piena di soddisfazioni.

La storia di Nicolas Guindani è incoraggiante per il futuro della veneta, attività sportiva scolpita nella tradizione del territorio cremonese ma oggi praticata da pochi giovani.

Il servizio di Federica Priori

