Caos nella mattinata di martedì in piazza Stradivari e maxi mobilitazione delle forze dell’ordine a causa di un uomo che ha dato in escandescenze, forse a causa dell’abuso di qualche sostanza, per poi rifugiardi all’interno di un bar, il Flora, gridando aiuto.

Immediatamente è stato allertato il 118. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale, oltre ai sanitari del 118, che hanno cercato di calmare l’uomo, un 42enne già noto alle forze dell’ordine. Infine è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

© Riproduzione riservata