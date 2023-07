Sabato 15 luglio alle 18 alla canottieri Bissolati di Cremona si terrà l’inaugurazione della panchina rossa. In un momento storico dove i problemi legati alla violenza di genere, alla violenza in particolare sulla donna, soprattutto in ambito familiare, fino ad arrivare al dramma del femminicidio, ed in un contesto sociale dove la distanza tra uomo e donna stentano a colmarsi, la società ha ritenuto proprio dovere dare un forte segnale di attenzione. “Una attenzione”, conferma il presidente Segalini, “che è stata inserita da subito inserita nei nostri progetti”.

“Riteniamo pertanto fondamentale”, sottolinea Segalini, “la collaborazione con gli Stati generali delle Donne, rappresentati dalla presidente Nazionale Isa Maggi e dall’Ambassador dell’associazione Nadia Bragalini, socia della nostra canottieri, e coordinatrice distrettuale Lions New Voices, e dall’Ambassador per Cremona Carmine Scotti – insieme al Lions Club Cremona Host, nel dare un forte segnale con l’inaugurazione della panchina rossa, la prima in una canottieri, realizzata grazie al contributo dei bambini del grest guidati dalla responsabile Teresa Coccia.

