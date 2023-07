Arriva Italia avvia il processo di reporting di sostenibilità che la porterà a pubblicare il primo documento di reportistica nel 2023.

L’azienda rappresenta uno dei più grandi operatori europei nel settore della mobilità delle persone. Parte del Gruppo Deutsche Bahn, che opera in 130 paesi del mondo, è presente in Italia dal 2002 dove effettua servizi di trasporto pubblico locale in Regioni e Comuni italiani, oltre a occuparsi di collegamenti aeroportuali, servizi di noleggio, granturismo e mobilità per grandi eventi.

Il rispetto per l’ambiente, per le persone, per i territori e le comunità è un valore strategico per chi opera in un settore delicato come quello del trasporto pubblico. Da tempo, Arriva è impegnata sul fronte della mobilità sostenibile, attraverso il progetto Zero Emission Institute, un hub centrale di conoscenze e competenze orientato alla definizione di strategie di decarbonizzazione. Un altro punto cardine della strategia aziendale è rappresentato dalla grande attenzione al tema dell’accessibilità ai servizi da parte di tutti gli utenti.

La scelta di pubblicare il primo report di sostenibilità dà coerenza e respiro al percorso ESG già attivato dalla società. Supportata dall’agenzia di comunicazione Amapola, Arriva Italia intende costruire un percorso di reporting solido a medio e lungo termine, rendendo snello e condiviso il processo di reportistica e utilizzando la rendicontazione per consolidare il dialogo con i propri stakeholder, generando occasioni di incontro e relazioni.

Il risultato di questo percorso sarà il primo rapporto di sostenibilità volontario di Arriva, un documento che misurerà e racconterà le iniziative, i progetti, gli obiettivi raggiunti dall’azienda a livello di sostenibilità. Il report guarderà alle metriche di rendicontazione e agli scenari internazionali di riferimento, a partire dai nuovi standard GRI in vigore dal 1° gennaio 2023. Per favorire la diffusione del documento, è in previsione anche una sintesi, in italiano e inglese. Inoltre, il report Arriva sarà arricchito e integrato da sei declinazioni territoriali, versioni “pocket” dedicate a specifiche aree chiave in cui l’azienda opera. Questi strumenti, agili e immediati, rendono il report di sostenibilità vivo e condiviso con tutti gli stakeholder, aprendolo al dialogo con le varie comunità locali. Rendicontare sulla base dei territori permette infatti di rendere più comprensibili i dati, ancorandoli a un contesto preciso e contestualizzandoli.

L’agenzia Amapola coordinerà il gruppo di lavoro interno sulla sostenibilità, fornendo la propria consulenza per le attività di stakeholder engagement e di avvio alla materialità, e affiancherà l’azienda nella raccolta dei dati. Inoltre, si occuperà anche della redazione dei contenuti del report, della grafica e dell’impaginazione della pubblicazione.

“Il reporting di sostenibilità si posiziona sempre più come un elemento chiave per definire, dimostrare e divulgare una cultura responsabile d’impresa” commenta Angelo Costa, Amministratore Delegato di Arriva Italia. “Per Arriva Italia, intraprendere un percorso di reporting significa contribuire al cambiamento fuori e dentro di noi. Da una parte rafforza tra le nostre persone il senso di una progettualità comune e stimola l’adesione al percorso aziendale. Dall’altra, alimenta il dialogo con gli stakeholder esterni, aprendoci all’ascolto, rafforzando la nostra trasparenza e mettendo a fattor comune obiettivi e risultati”.

