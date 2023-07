Regione Lombardia ha diffuso un’allerta arancione per rischio di temporali forti dalla mezzanotte di oggi sino alle 15 di domani giovedì 13 luglio. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 12 luglio, sono attesi rovesci o temporali sulle zone alpine e prealpine occidentali e centrali. I fenomeni risulteranno più probabili tra pomeriggio e sera con temporali anche di forte intensità, in estensione verso est e con il possibile interessamento delle zone di pianura. In generale, durante gli eventi più intensi, potranno verificarsi piogge localmente intense, forti raffiche di vento (fino a 90 km/h) e grandine di medie-grosse dimensioni.

Sono attesi fenomeni intensi e persistenti anche nel corso della notte e della mattinata di domani, giovedì 13 luglio. Inizialmente i rovesci o i temporali saranno più probabili sulle zone prealpine, sulla pianura centro occidentale e sull’Appennino, mentre successivamente nel corso della mattinata si attende l’estensione verso i settori di pianura orientali. Nel pomeriggio è prevista una attenuazione dei fenomeni temporaleschi, con possibilità di una nuova recrudescenza dell’instabilità in tarda serata, a partire dalle zone occidentali in lenta estensione verso Est sui rilievi e sulle zone di bassa pianura. Il Centro Funzionale di Regione Lombardia rivaluterà nella mattinata di domani, 13 luglio, gli scenari previsionali aggiornati per l’eventuale emissione di codici di allerta validi dalla serata.

Il Comune ha già provveduto a mettere in pre allerta Polizia Locale, Aem Spa e Padania Acque Spa in modo che siano pronti in caso di necessità. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari. Gli Uffici comunali della Protezione Civile terranno monitorato in modo costante l’evolversi della situazione

