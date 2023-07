Sono due le candidature alla carica di presidente depositate in vista dell’assemblea dei soci che si terrà domenica all’aeroporto del Migliaro, dopo le dimissioni di Aurelio La Monica: si tratta di Angelo Castagna che aveva già fatto in passato il presidente dell’Areoclub e di Graziano Mazzolari, conosciuto perché oltre a pilotare gli idrovolanti, ne produce anche i galleggianti.

Candidati alla carica di consigliere invece sono: Nicola Bignami, Marco Cherubini, Emiliano Delmiglio, Leone Luca Doneda, Luca Fontanella, Alberto Ghisotti, Luigi Mantovani, Claudio Sghia, Stefano Soldi e Roberto Varini. Sono anche depositati i programmi dei due papabili presidenti. Per Mazzolari tra i punti più salienti ci sono il rilancio e la promozione delle scuole di volo, l’organizzazione di giornate eventi e gare, la pianificazione della manutenzione dei velivoli, la revisione di prezzi e carburanti, oltre al fatto di trovare una migliore sinergia con la Migliaro srl nell’ottica di migliorare tutta la struttura.

Castagna, dopo i 12 anni precedenti, nel suo programma parla di una nuova urgente politica di rilancio, approfittando anche dei recenti accordi sottoscritti con Prometeon Tyre Group, che porteranno sicuramente ottime risorse, in gran parte impiegate per rendere più efficiente la struttura; dunque anche per lui prioritari sono il rilancio e lo sviluppo dell’aeroclub, oltre all’inserimento in flotta di nuovi aerei per la scuola. Tra le strategie anche quella di incrementate il numero degli associati e nuove iniziative per i voli turistici. L’appuntamento ora è per domenica alle 10 per il rinnovo delle cariche.

