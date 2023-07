Conferenza stampa di inizio stagione in casa Cremonese. Introdotti dall’amministratore delegato Uberto Ventura, il direttore sportivo Simone Giacchetta e l’allenatore Davide Ballardini hanno risposto alle domande dei giornalisti.

“Iniziamo questa nuova stagione con grande serenità e spirito positivo – dice Giacchetta -. E iniziamo con la conferma di mister Ballardini che di per sé è già un segnale importante rispetto a ciò che la Cremonese vuole fare e dimostrare. La Cremonese vuole essere competitiva nel campionato di Serie B e cercherà di dare il meglio per esserlo. La scorsa stagione ci lascia in eredità un’esperienza importante, che ci ha fatto crescere: ripartiamo da qui e dalla grande esperienza di mister Ballardini”.

Ed è proprio il mister a rispondere alla prima domanda. “La convinzione di rimanere a Cremona – spiega Ballardini – parte da quello che ci siamo detti tante volte. Ovvero la serietà, l’ambizione, l’ambiente: tutte cose che danno forza al nostro lavoro. La serietà delle persone, la società che è seria, le strutture, la competenza, tutto ciò ha portato ad essere davvero molto contenti della scelta che abbiamo fatto”. Sul tema tattico, l’allenatore commenta: “L’idea nostra è quella di partire con la difesa a quattro. Però non è quello che ci condiziona così tanto, perchè se dovessimo essere più solidi in altro modo non ci faremmo problemi nel cambiare. Per noi, lo sapete, valgono molto di più i principi di entrambe le fasi, a prescindere della disposizione in campo. Vogliamo la difesa a quattro per avere un centrocampista o un attaccante in più”.

