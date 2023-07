Con la prima sgambata al campo ‘Soldi’ è iniziata la stagione 2023/2024 della Cremonese. Agli ordini di mister Davide Ballardini, i grigiorossi convocati per il raduno hanno iniziato la preparazione estiva nel pomeriggio di giovedì.

Mentre al centro Arvedi continuano i lavori sul campo principale, Daniel Ciofani e compagni hanno avviato le prime corse poco distanti, sul manto che accoglierà anche le amichevoli di ritorno da Pejo.

Il ritiro in altura inizierà sabato, con partenza da Cremona verso il trentino. La carovana grigiorossa potrebbe accogliere anche nomi nuovi rispetto a quelli convocati da Ballardini per il primo appello. Rumors di mercato avvicinano alla Cremo il giovane Nikola Sekulov, in prestito dalla Juventus Next Gen. Nelle ultime ore ha preso corpo anche l’interesse grigiorosso per Marcus Rohden, a fine corsa col neo promosso Frosinone e cercato anche dal Bari.

