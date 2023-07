ROMA (ITALPRESS) – Torna “Amazon Storyteller”, il premio letterario che consente a tutti gli scrittori indipendenti italiani di far scoprire al grande pubblico le proprie opere inedite. In palio per il vincitore 10.000 euro, una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it e la possibilità di una pubblicazione in formato audio.

