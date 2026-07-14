Ora è ufficiale: il regista Fabio Gerli è un giocatore della Cremonese

Ora è ufficiale: Fabio Gerli è un giocatore della Cremonese. Dopo le visite mediche di rito sostenute nella giornata di ieri (lunedì 13 luglio), oggi è arrivata la firma con i grigiorossi dell’ormai ex capitano del Modena. Un regista di centrocampo, dotato di visione di gioco e leadership, che vantava parecchie richieste, ma che il direttore sportivo Botturi è stato bravo a portare alla corte di mister Giampaolo, bruciando la concorrenza grazie a un lavoro sottotraccia ma allo stesso tempo molto concreto.

Ecco il comunicato ufficiale della società grigiorossa diramato in mattinata e riguardante l’acquisto di Fabio Gerli: “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Modena FC i diritti alle prestazioni sportive di Fabio Gerli“.

“Regista di grande esperienza e qualità – si legge nella nota stampa -, il classe 1996 ha vissuto sei stagioni in forza agli emiliani diventandone presto un punto di riferimento e indossando anche la fascia da capitano. Dopo aver vinto il Girone B di Serie C nel 2021-2022, a partire dall’anno successivo ha giocato 127 partite in Serie B registrando 4 gol e 7 assist. Nel corso della propria carriera, oltre a quella del Modena, ha vestito le maglie di Virtus Entella, Robur Siena, Bassano Virtus e Santarcangelo Calcio giocando 192 partite in Serie C e 136 in Serie B”.

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