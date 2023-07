Il conducente di una Volkswagen Golf ha perso il controllo dell’auto, oggi alle 18,30 in piazza Cadorna, finendo contro il colonnato del palazzo all’angolo tra via Giordano e corso Vittorio Emanuele. L’incidente ha avuto origine probabilmente da un malore, difficile altrimenti da spiegare la dinamica ricostruita da alcuni passanti che solo per un un caso fortunato non si trovavano sulla traiettoria del mezzo.

L’auto – condotta da un uomo di 52 anni, poi trasportato in ospedale in codice giallo – proveniva da viale Po e stava per immettersi in via Giordano quando ha sbandato abbattendo una transenna dell’attraversamento ciclopedonale e andando a sbattere sull’altro lato della piazza dopo aver percorso trasversalmente la corsia opposta. Nessuno passava in quel momento sulle strisce pedonali, di solito molto frequentate.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, un’ambulanza della Croce Verde, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Inevitabili gli incolonnamenti di auto nelle strade limitrofe alla piazza.

