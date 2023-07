La prossima sarà una settimana ricca di nuovi Ingegneri: ben 44 studenti conseguiranno il titolo alla sede cremonese del Politecnico di Milano. Nelle giornate di mercoledì 19 e giovedì 20 luglio si svolgeranno due appelli di laurea: il primo giorno sarà riservato agli 8 studenti che conseguono un titolo di laurea magistrale in ambito acustico-musicale, il secondo giorno sarà dedicato ai 36 laureandi che terminano il loro percorso triennale in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Informatica.

Un grande traguardo che si traduce in un titolo altamente spendibile, grazie al quale questi freschi ingegneri non avranno problemi a trovare subito un’occupazione. Secondo l’ultima indagine del Politecnico di Milano, infatti, l’occupazione degli ingegneri magistrali a un anno dal titolo ha raggiunto il 99% (91% a sei mesi dalla laurea), mentre per gli ingegneri triennali è salita al 96%.

Inoltre da questa indagine emerge un altro dato importante, in controtendenza rispetto alla situazione nazionale: la quasi totalità dei laureati (91%) svolge un lavoro coerente con il titolo di studio conseguito. Un terzo degli intervistati lo ottiene già prima della laurea, grazie ad una formazione sempre al passo con le esigenze del mercato, sia nel settore privato che nel settore pubblico.

Mercoledì 19 alle ore 13.45 inizierà la discussione delle tesi degli 8 laureandi in Music and Acoustic Engineering mentre la proclamazione è fissata per le ore 16. Dei laureandi di questa sessione, sei hanno scelto di approfondire la loro preparazione in tema di informatica musicale ed elaborazione del suono, mentre due si sono concentrati sull’acustica.

Nata nella Città di Stradivari grazie al sostegno del territorio, in particolare della Fondazione Arvedi Buschini e del Comune di Cremona, questa Laurea Magistrale è attrattiva non solo per gli universitari italiani ma anche per i laureati internazionali provenienti da diversi Paesi Extra Ue, con una formazione sia ingegneristica che musicale.

Gli interessati a questo stimolante percorso, in possesso di un titolo di studi triennale italiano, potranno richiederne l’ammissione per il prossimo anno accademico fino al 28 agosto. Le immatricolazioni si chiuderanno il 13 settembre.

Per chi si iscrive alle Lauree Magistrali, presso il Campus di Cremona, sono previste 6 borse di studio (3 per gli immatricolati a Music and Acoustic Engineering e 3 per gli immatricolati ad Agricultural Engineering), dell’importo di € 2.000 ciascuna, che riconoscono e valorizzano il merito. Il bando di ammissione per l’a.a. 2023/24 sarà disponibile tra qualche settimana e verrà pubblicato sul sito del Polo.

Giovedì 20 luglio sarà la volta dei 36 laureandi che terminano il loro percorso triennale. Alle ore 13 è prevista la proclamazione per i 23 laureandi in Ingegneria Gestionale. Chi tra loro ha scelto di arricchire il proprio curriculum formativo con una stimolante esperienza di stage, prima del conseguimento del titolo, ha redatto la propria tesi proprio su questa esperienza e la discuterà il mattino stesso dell’appello di laurea. Queste collaborazioni confermano una sinergia in costante crescita tra il Polo di Cremona e le aziende del territorio che hanno saputo cogliere e apprezzare la qualità delle competenze offerte ai futuri Ingegneri.

Alle ore 14 è prevista la proclamazione per i 13 laureandi in Ingegneria Informatica che hanno già sostenuto la prova finale attraverso l’elaborazione di alcuni progetti e che, pertanto, non dovranno discutere la tesi.

A Cremona il percorso accademico può essere arricchito dai Percorsi di Eccellenza, caratterizzati da attività di formazione avanzata, che consentiranno a dieci giovani talentuosi di migliorare fortemente le proprie capacità a livello di approccio meritocratico, multidisciplinarietà e comportamento aziendale e ai primi 5 assegnatari di ottenere anche una borsa di studio da 5.000 euro. La domanda di ammissione per i Percorsi di Eccellenza va presentata entro il 30 settembre.

Per chi deve scegliere il proprio Corso di Laurea triennale, le immatricolazioni si sono già aperte, l’ultima delle tre fasi previste terminerà il 31 agosto. Obbligatorio aver sostenuto il test di ammissione l’anno scorso o quest’anno per potersi aggiudicare un ambito posto tra le file dei banchi del Politecnico di Milano.

MUSIC AND ACOUSTIC ENGINEERING

1. Affatato Giovanni – Towards Resource-aware Visual-Inertial SLAM

2. Barzon Jacopo – Acoustic feedback control in live music performances: a solution based on notch filters

3. Boarino Francesco – Designing of Scattering Delay Networks via Automatic Differentiation

4. Cicalese Gerardo – Efficient Techniques for Accurate Sound Propagation Modeling in Virtual Acoustics

5. Gambini Tommaso – An efficient Sound-Intensity-based Direction Of Arrival Estimation using orthogonal microphone pairs

6. Lellini Lorenzo – Design and implementation of a laser measurement system for loudspeaker vibrational behaviour characterization

7. Lionetti Davide – Exploring novel interaction strategies in live music performances based on muscle signals and deep learning.

8. Regondi Enrico – Development of an immersive augmented reality mobile experience: a study of AR mirroring effect

INGEGNERIA GESTIONALE

1. Aglieri Alessandro – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

2. Alberti Emanuele Emilio – Analisi dati nel settore della manutenzione di sistemi distributivi di gas naturale

3. Barreca Emanuele – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

4. Beretta Luca – Riprogettazione dei flussi logistici post rientro mezzo

5. D’onofrio Bruno Pio – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

6. Dalle Fratte Alessio – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

7. Della Lucilla Lucrezia – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

8. Fortini Claudia – Standardizzazione dei componenti per la produzione del finito e analisi costi/benefici, analisi ottimizzazione flussi di produzione con tecnica DMAIC, gestione dell’azienda

9. Gatti Elena – Le comunità energetiche

10. Giordano Maria Sofia – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

11. Kaur Navjot – Analisi dell’architettura CRM e gestione del database

12. Lombardi Luigi Giuseppe – Analisi Linea Insacco, modellizzazione della domanda e parametrizzazione di una corretta gestione a stock dei fertilizzanti di classe “Basic” e “Speciali”

13. Mancinelli Ronaldo – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

14. Molinari Gabriele – Implementazione di un sistema di contabilità analitica nella PMI: il caso ISI-Flex

15. Passirani Matteo – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

16. Poletti Thomas – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

17. Polverino Sara – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

18. Puntil Simone – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

19. Scattolin Tobia – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

20. Scocco Federica – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

21. Trevisan Federico – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

22. Vaccaro Beatrice – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

23. Vasta Michela – Laboratorio di Analisi e Modellizzazione dei processi

INGEGNERIA INFORMATICA

Cognome Nome – Titolo tesi

1. Bernizzoni Alessia – Progetto di prova finale

2. Bersani Michele – Progetto di prova finale

3. Cattani Luca – Progetto di prova finale

4. Chiappini Paolo – Progetto di prova finale

5. Cignoli Simone – Progetto di prova finale

6. Fellegara Tommaso – Progetto di prova finale

7. Fraschini Andrea – Progetto di prova finale

8. Guerra Vittorio – Progetto di prova finale

9. Lavermicocca Simone – Progetto di prova finale

10. Lucca Simone – Progetto di prova finale

11. Trotta Alessandro – Progetto di prova finale

12. Vitello Giuseppe – Progetto di prova finale

13. Zerbini Arianna – Progetto di prova finale

