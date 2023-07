Incidente, poco dopo le 17, in via Giuseppina, in territorio di Sospiro. Un’auto è finita contro il muro di un’abitazione, provocando danni alla struttura e al cancello della casa. Le due persone a bordo, una donna di 32 anni e un uomo di 36, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale con ferite di media gravità. Sul posto anche i vigili del fuoco di Cremona che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura.

© Riproduzione riservata