54 reati scoperti, 46 persone denunciate e 15 sequestri: sono questi i numeri dell’illegalità ambientale in provincia di Cremona nel 2022, come emerge dal report Ecomafia 2023 pubblicato da Legambiente nei giorni scorsi, che mette in luce le dimensioni di un fenomeno in cui la Lombardia si rivela essere sesta regione d’Italia per numero di reati ambientali.

Entrando nello specifico, una delle filiere che hanno il peso maggiore per il nostro territorio è quella del ciclo illegale dei rifiuti, dagli smaltimenti abusivi al finto riciclaggio: sono stati 29 i reati commessi, altrettante le persone denunciate e 4 i sequestri effettuati.

D’altro canto, la Lombardia si caratterizza come la prima regione del nord Italia per tutti gli indicatori della criminalità ambientale, alle spalle delle regioni a tradizionale presenza mafiosa e del Lazio. Si rivela essere dunque un crocevia dei grandi traffici di rifiuti in cui si intrecciano interessi della criminalità organizzata con gli appetiti speculativi della criminalità economica dei colletti bianchi, come ha sottolineato l’avvocato Sergio Cannavò, responsabile del Centro di Azione Giuridica di Legambiente Lombardia.

Tra le altre tipologie di illegalità, un’altra filiera di forte impatto è quella del ciclo del cemento, che per il nostro territorio ha visto 7 reati emersi, con 5 denunce e un sequestro. Rientrano in questa categoria i reati relativi all’edilizia, in particolare l’abusivismo edilizio, le violazioni penali in materia di urbanistica, la tutela del paesaggio e gli appalti pubblici.

Ma se si parla di reati ambientali, non si può dimenticare un altro tema importante, ossia quello dell’illegalità contro la fauna: 17 reati di questo tipo sono stati commessi nel nostro territorio nel 2022, con 12 persone denunciate e 9 sequestri. Rientrano in questa “filiera la pesca illegale, i traffici di specie protettee di animali da affezione, nonché gli allevamenti irregolari o abusivi.

Laura Bosio

