Dopo le dimissioni di Aurelio La Monica, presentate a giugno, domenica mattina tempo di elezioni per l’Aero Club Cremona, chiamato a nominare il proprio nuovo presidente. Il nuovo presidente è Angelo Castagna, ex vicepresidente, già numero uno del club per 12 anni consecutivi, fino al 25 aprile del 2021; ha vinto con 43 preferenze sullo sfidante, Graziano Mazzolari, presidente della Scuola italiana di Volo, che si è fermato a 20. Il neo presidente ha dichiarato di voler dare all’aeroporto il lustro che pare aver perso un po’ negli ultimi anni. Presente a Cremona anche Guido Guidi, consigliere federale dell’ente Aeroclub Italia. Eletto anche il nuovo consiglio direttivo. fb

© Riproduzione riservata