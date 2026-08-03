Castelverde, maltrattava la figlia di 8 anni e perseguitava l’ex moglie: arrestato un 31enne

Un uomo di 31 anni, con precedenti di polizia e già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Castelverde e condotto nel carcere di Cremona con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale di Cremona dopo una serie di violazioni delle misure cautelari già applicate nei suoi confronti. L’indagine, coordinata dalla Procura nell’ambito delle procedure previste dal “Codice Rosso”, era iniziata lo scorso maggio in seguito alla denuncia presentata dalla madre di una bambina di otto anni. La donna aveva raccontato ai militari quanto confidatole dalla figlia, che avrebbe subito ripetute violenze fisiche e psicologiche da parte del padre durante i periodi di affidamento condiviso.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Compagnia di Cremona, il 31enne avrebbe agito per colpire l’ex moglie, cercando di isolare la bambina dalla famiglia materna. I Carabinieri hanno quindi avviato immediatamente gli accertamenti, informando sia la Procura della Repubblica sia la Procura per i Minorenni.

All’inizio di giugno il Tribunale di Cremona aveva disposto nei confronti dell’uomo il divieto di avvicinamento alle persone offese. La misura gli imponeva di mantenere una distanza di almeno mille metri dall’abitazione e dai luoghi frequentati dall’ex moglie e dalla figlia, vietandogli inoltre qualsiasi forma di comunicazione. Contestualmente era stata avviata la procedura per l’applicazione del braccialetto elettronico.

Nonostante il provvedimento, secondo quanto emerso dalle indagini il 31enne avrebbe continuato a minacciare e perseguitare non solo l’ex moglie, ma anche alcuni suoi familiari. I Carabinieri hanno documentato le presunte violazioni e chiesto un aggravamento della misura cautelare. Nella seconda metà di giugno il Gip aveva quindi disposto gli arresti domiciliari. Anche questa misura, però, non sarebbe stata rispettata: il giorno successivo alla notifica l’uomo si sarebbe allontanato dalla propria abitazione, rendendosi irreperibile. Durante quel periodo, secondo gli investigatori, avrebbe continuato a mettere in atto ulteriori condotte intimidatorie.

Alla luce delle ripetute violazioni, all’inizio di agosto il Gip del Tribunale di Cremona ha accolto la richiesta della Procura sostituendo i domiciliari con la custodia cautelare in carcere. I Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno quindi rintracciato il 31enne, residente in un comune del territorio di competenza, e lo hanno arrestato, accompagnandolo alla Casa Circondariale di Cremona.

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