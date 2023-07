Un nuovo murales di Marco Cerioli sarà inaugurato giovedì 20 luglio all’interno del Parco del Vecchio Passeggio di Cremona, grazie al progetto “Another print in the wall”, presentato dalla cooperativa sociale Ventaglio Blu – Meraki in collaborazione con Anffas Cremona e finanziato dal Comune di Cremona attraverso il Bando Cultura Partecipata.

La scelta di fare un murales che raccontasse visivamente alcune delle caratteristiche di questa area verde, ha la sua origine nella presenza in questo parco di uno dei primi murales realizzati a Cremona negli anni 70 dalle persone con disabilità e i maestri del lavoro del vecchio Centro di Formazione di Anffas.

Al di là di cercare un dialogo con il vecchio murales, che è stato rispettato nella sua integrità e anche contestualizzato con una scritta, è l’artista Marco Cerioli ad evidenziare che “si è pensato di creare dei nuovi disegni sopra le aree cementificate sulle quali c’erano delle scritte volgari e poco accoglienti”.

Sempre all’interno del progetto “Another print in the wall” sono state realizzate anche delle piccole interviste ad alcune persone che hanno vissuto in prima persona la genesi del vecchio murales, offrendo in questo modo un collegamento tra quel primo intervento e quello attuale.

Per rendere visibile il legame tra entrambi i muri, una scritta riporterà al sito web del Museo degli alberi dove si potrà scoprire di più sia sulla storia di questi due pezzi di street art cremonese e di come sono nati, sia anche sugli altri punti di interesse presenti nel parco, come il Museo degli alberi o il sentiero planetario.

Il collegamento tra questo nuovo murales e le altre iniziative presenti nel Museo degli alberi è resa effettiva grazie alla raffigurazione di alcune delle varietà arboree che hanno caratterizzato il Parco del Vecchio Passeggio e di alcuni ritratti senza tempo di coloro che l’hanno vissuto, sottolineando il rapporto tra natura e uomo attraverso una quinta urbana che non si pone in contrasto con l’architettura esistente.

Dopo l’inaugurazione del Museo degli alberi nel mese di maggio del 2022, questo intervento artistico vuole far sì che il Parco del Vecchio Passeggio torni ad essere protagonista grazie ad un’iniziativa di tipo culturale che lo rivitalizzi rendendolo sempre più noto alla cittadinanza.

© Riproduzione riservata