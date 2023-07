Sono tra i 30 e i 40 ogni settimana gli accessi al pronto soccorso di Cremona dovuti a malori per il caldo. Si parla quindi di 5-6 persone che ogni giorno si sentono male a causa delle alte temperature, che stanno tenendo sotto scacco non solo il nostro territorio, ma tutta Italia. Principalmente si tratta di persone anziane, con problemi di disidratazione. Ma vi sono anche persone fragili, che già presentano altre patologie o problematiche di salute concomitanti.

Ad oggi, fa sapere Asst Cremona, il dato è in linea con il 2022. Ma è comunque degno di nota, e a questo proposito gli operatori del Pronto Soccorso invitano la cittadinanza al rispetto delle regole di buon senso utili a scongiurare eventuali problemi di salute: non uscire nelle ore più calde della giornata (dalle 11 alle 18), rimanere in ambienti freschi e ombreggiati, bere molta acqua e in modo costante, consumare pasti leggeri.

Generalmente sono appunto gli anziani ad avere un maggior rischio di complicanze a causa di un ridotto stimolo della sete, di una maggiore sensibilità al calore e una minore efficienza dei meccanismi di termoregolazione. Attenzione, tuttavia, anche ai bambini, alle donne in gravidanza, alle persone con problemi di salute mentale, alle persone socialmente isolate e ai lavoratori all’aperto.

Importante è saper riconoscere i sintomi di un colpo di calore: dalla stanchezza ai crampi muscolari, fino allo stato confusionale, con possibile svenimento, la disidratazione e le alterazioni della concentrazione di elettroliti. In caso di sintomi lievi e passeggeri come stanchezza, sete, ansia, insonnia, affaticamento, gonfiore alle gambe e crampi, non bisogna preoccuparsi.

In caso di alterazione nelle percezioni sensoriali, difficoltà respiratoria, ipotensione arteriosa, tachicardia, significativa riduzione della diuresi o disturbi gastrointestinali prolungati, è necessario rivolgersi al medico di medicina generale.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata