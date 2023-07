Da domani sarà aperta e a disposizione di tutti i cittadini “Fonte Ostiano”, la casa dell’acqua situata in piazza Bruno Pari, meglio nota con il nome di piazza del Mercato, a Ostiano.

La casa dell’acqua, in funzione h24, eroga gratuitamente acqua di rete naturale e frizzante refrigerata ed è dotata di un moderno sistema di filtrazione con carboni attivi e di disinfezione a raggi UV che ne migliorano le caratteristiche organolettiche, rendendola ancora più gradevole al gusto e buona da bere.

“Un ringraziamento a Padania Acque – dichiara il Sindaco Canzio Posio – con cui abbiamo collaborato per offrire alla comunità di Ostiano un ulteriore servizio. La casa dell’acqua è stata realizzata attraverso un intervento di riqualificazione di un piccolo edifico di servizio comunale posto su uno dei lati di piazza del Mercato, un punto strategico e nevralgico dell’abitato su cui si affacciano la scuola dell’Infanzia, gli ambulatori medici, la Caserma dei Carabinieri, diverse attività professionali e commerciali. Fonte Ostiano, inoltre, è stata volutamente collocata nelle immediate vicinanze di una bellissima area verde, recentemente riqualificata, dotata anche di un parco giochi inclusivo per bambini e ragazzi”.

Prossimamente entrerà in funzione il prelievo dell’acqua, sempre gratuito, ma con un sistema di limitazione dell’approvvigionamento mediante codice QR Code. Ogni nucleo familiare residente potrà prelevare, grazie all’utilizzo del codice corrispondente alla propria utenza riportato in bolletta ma che si può scansire e usare anche da cellulare, fino a un massimo di 8 litri di acqua potabile al giorno, quantitativo adeguato all’uso corretto di acqua da bere e non destinata ad altri usi domestici e civili. Un prelievo controllato e antispreco per garantire il corretto utilizzo della risorsa idrica e della casa dell’acqua.

Padania Acque raccomanda un uso corretto dell’impianto, un consumo responsabile dell’acqua erogata e il rispetto di alcune semplici prescrizioni, raccomandazioni da seguire per fruire del servizio che sono affisse anche all’esterno delle case dell’acqua:divieto di bere direttamente dagli erogatori, accostando la bocca al rubinetto di erogazione; divieto di toccare gli erogatori con le mani; divieto di portare a contatto bottiglie, o altri contenitori, con gli ugelli che erogano l’acqua; consumare l’acqua prelevata entro 2 o 3 giorni, per garantirne la freschezza; conservare l’acqua in luoghi freschi senza esporla alla luce, al sole o al caldo; conservare l’acqua solo in contenitori per alimenti, preferibilmente in vetro o borracce riutilizzabili; assicurarsi che i contenitori siano puliti e periodicamente utilizzare un disinfettante per evitare che i recipienti possano deteriorare la purezza dell’acqua; sostituire periodicamente i contenitori.

L’acqua distribuita nelle case dell’acqua è la stessa che viene distribuita nelle nostre case: buona e di qualità, sicura e controllata. Le analisi aggiornate sono sempre consultabili dal sito web www.padania-acque.it (alla voce servizi, “analisi online”) e attraverso l’app gratuita “AcquaTap”.

