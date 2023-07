Si è conclusa domenica sulle note del tango la seconda edizione dello Stauffer Summer Music Festival, rassegna organizzata da Fondazione Stauffer che ha portato a Cremona artisti internazionali: il violista Daniel Palmizio e la violinista Anna Tifu, illustri ex-allievi dell’Accademia Stauffer, poi Abel Selaocoe e Aleksey Igudesman, capaci di fondere creatività e talento, fino a Pablo Ziegler leggendario pianista di Astor Piazzolla.

Un viaggio nelle diverse culture musicali del mondo, risultato appassionante sia per il pubblico sia per i giovani talenti degli archi, che hanno partecipato alle masterclass curate dagli artisti ospiti, sperimentando un approccio inconsueto all’esecuzione come sottolinea Alessandro Tantardini Presidente di Fondazione Stauffer. Ogni sera il giardino del Palazzo ha raggiunto la capienza massima con un centinaio di persone, i partecipanti hanno potuto inoltre scoprire la sede con le visite guidate del Fai; rinnovata poi per il Festival la collaborazione con la World Youth Orchestra, conferma della vocazione internazionale della Stauffer e della sua apertura alla città.

Il servizio di Federica Priori

