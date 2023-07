Il prossimo anno scolastico si aprirà il 1 settembre con diverse novità sul fronte delle dirigenze. Terminata la fase della mobilità tra province diverse, per il personale già di ruolo si è conclusa anche la fase intraprovinciale, con tre istituti superiori cittadini e quattro istituti comprensivi tra Cremona e provincia che vedranno un ricambio al vertice.

Il Torriani si appresta a salutare dopo 12 anni Roberta Mozzi, per lei il 31 agosto sarà l’ultimo giorno di lavoro nell’istituto di via Seminario, quello con il più alto numero di iscritti in città e che negli anni si è arricchito di sempre nuovi indirizzi: oltre allo storico tecnico – industriale si sono aggiunti il liceo delle Scienze applicate con la sezione di liceo Sportivo, il professionale Ala Ponzone Cimino, che mantiene la sua sede distaccata nello storico palazzo Fraganeschi; e i corsi serali.

Al posto di Mozzi arriverà Simona Piperno, attualmente dirigente del Ghisleri-Vacchelli: “Fondamentalmente mi sono sempre piaciute le nuove sfide, l’unica opzione per cambiare sede per me era proprio quella, perchè comunque lasciare il Ghisleri sarà un dispiacere”, ci dice. Il Torriani si presenta come “una realtà molto motivante in cui spero di maturare nuove esperienze” e non completamente nuova perchè le due scuole hanno già collaborato in diverse occasioni. Il pensiero va anche alla preside uscente, al momento assente da Cremona: “La preside Mozzi non ha lasciato nulla al caso, tutto è ben strutturato e questo mi affrontare questa nuova sfida con più sicurezza”.

Chi subentrerà al Ghisleri – Vacchelli è ancora un’incognita, il prossimo passaggio, previsto circa a fine luglio, è quello delle immissioni in ruolo, tra i vincitori dell’ultimo concorso risalente al 2017. L’altra scuola superiore in attesa di conoscere il nuovo dirigente è lo Stanga, istituto tecnico e professionale agrario. La preside Roberta Ghirardosi ha scelto di tornare in Emilia Romagna, sua regione di residenza: andrà a dirigere l’istituto comprensivo di Cortemaggiore.

Restano al momento vacanti in provincia anche le sedi di quattro istituti comprensivi: il Cremona5, con sede alla primaria di via San Bernardo, e poi quelli di Montodine, Soncino e Pizzighettone – San Bassano. Se non dovessero essere individuati presidi di ruolo, saranno incaricati dei reggenti.

