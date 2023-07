Sono state 50 le operazioni anti-droga messe a segno in provincia di Cremona nel 2022, con un totale di 6,7 chili di sostanze stupefacenti di vario genere finite sotto sequestro. A fare una panoramica è la relazione annuale della Direzione centrale dei servizi anti-droga, recentemente pubblicata. Dal report, Cremona risulta una delle poche province lombarde in cui il numero di operazioni contro lo spaccio è in aumento: nel 2021 erano state infatti 44.

Sono invece 47 le persone segnalate all’autorità giudiziaria per reati legati agli stupefacenti, di cui 28 italiani e 19 stranieri, tra marocchini, egiziani e albanesi. I segnalati sono per la maggior parte uomini, e viene conteggiato anche un minorenne.

Tra le sostanze sequestrate nel nostro territorio, la parte del leone la fa l’hashish, 2,8 chili, seguito dalla marijuana, 1,9 kg. Finiti sotto sequestro anche mezzo chilo di eroina, 4 etti di cocaina e 8 piante di cannabis.

A livello lombardo, si registra un decremento delle operazioni: sono state 3.220, 14,95% in meno rispetto all’anno precedente. Ciò nonostante, nella nostra regione è stato registrato il 16,77% delle operazioni antidroga svolte sul territorio nazionale, l’11,75% delle sostanze sequestrate e il 14,43% delle persone segnalate all’Autorità Giudiziaria.

Tra le indagini più significative riportate sulla relazione, vi sono quelle legate alla criminalità nordafricana: gruppi generalmente di tipo stanziale, in virtù dell’integrazione dei componenti nel tessuto socio-criminale nazionale.

L’indagine Maishish, condotta nel 2022 dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Cremona, ha permesso di ricostruire un’ampia rete di spaccio, gestita da due differenti gruppi di cittadini nordafricani, dediti alla cessione di hashish, cocaina ed eroina in aree rurali della provincia di Cremona. L’indagine ha fatto luce, altresì, su una serie di aggressioni e pestaggi, avvenuti nel corso del 2021, che trovavano il loro movente principale proprio in questioni collegate alla gestione delle piazze di spaccio. L’operazione si è conclusa nel dicembre 2022, con l’esecuzione di una provvedimento di custodia cautelare in carcere, nei confronti di 14 marocchini (8 dei quali risultati irreperibili).

