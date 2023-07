Lavori in corso negli uffici tecnici del Comune di Cremona per arrivare, entro fine luglio, alla posa dei moduli abitativi nello spazio verde di via Bissolati, per accogliere i gatti anziani del gattile, gli spazi per la preparazione del cibo da parte delle volontarie e il magazzino.

Tre blocchi che, come già promesso, dovrebbero trovare dimora entro fine di luglio. Attualmente, spiega l’assessore Simona Pasquali, “i nostri uffici stanno lavorando per studiare la predisposizione degli allacci per luce ed acqua, e facendo alcune verifiche tecniche”. Anche la collocazione dei moduli è un fase di valutazione: saranno posizionati all’ombra, in modo da restare più possibile freschi, forse addirittura nella zona dell’ingresso, in quanto il cancello che dà su via Bissolati verrà chiuso.

Una volta definito tutto arriveranno i prefabbricati , in modo che la struttura pericolante venga completamente sgomberata, come previsto dall’accordo raggiunto all’inizio del mese tra Stauffer, Comune e Apac.

Tale soluzione verrà mantenuta in via precauzionale fino alla prossima primavera, sebbene si prevede di terminare i lavori per la nuova oasi felina molto prima. Nelle prossime settimane dovrebbero infatti essere affidati i lavori, che dovrebbero prendere il via entro settembre. lb

