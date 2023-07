Settimana ricca di nuovi Ingegneri. Oggi si è svolto il primo dei due appelli di laurea previsti per questa settimana e 8 studenti hanno conseguito il titolo di Laurea Magistrale in Music and Acoustic Engineering.

Sei dei laureati di questa sessione hanno scelto di approfondire la loro preparazione in tema di informatica musicale ed elaborazione del suono, mentre due si sono concentrati sull’acustica.

Alle ore 13.45 è iniziata la discussione delle tesi mentre la proclamazione si è svolta alle ore 16:00.

Quattro dei laureati di oggi hanno realizzato la tesi partendo da una esperienza di stage in azienda, scegliendo di arricchire il proprio curriculum formativo con una stimolante esperienza lavorativa.

KORG ITALY SPA di Osimo (AN), EIGHTEENSOUND S.R.L. di Reggio Emilia, LWT3 SRL di Milano e A-LL CREATIVE TECHNOLOGY di Friburgo (Svizzera) sono le 4 aziende che per alcuni mesi si sono assicurati la collaborazione di questi ingegneri magistrali e che hanno potuto apprezzare in anteprima le competenze di questi promettenti esperti del suono e dell’acustica.

Questi neo ingegneri magistrali non avranno sicuramente problemi a trovare subito un’occupazione. Secondo l’indagine occupazionale 2023 del Politecnico di Milano, pubblicata proprio oggi, infatti, il 97% dei laureati magistrali italiani del Politecnico di Milano è già occupato a un anno dal titolo. Quasi totale l’occupazione degli ingegneri al 98%, ma anche degli architetti e dei designer rispettivamente al 96% e al 93%. La percentuale di occupati sale fino al 99% a cinque anni dalla laurea (99% Ingegneria, 98% Architettura, 98% Design).

Un laureato magistrale italiano su tre risulta inoltre già assunto alla data della laurea, mentre la quasi totalità dei laureati (90%) svolge un lavoro coerente con gli studi. Più in dettaglio: il 93% è impiegato nel settore privato, l’87% lavora in Italia e il 66% assunto con un contratto a tempo indeterminato.

Nata nella Città di Stradivari grazie al sostegno del territorio, in particolare della Fondazione Arvedi Buschini e del Comune di Cremona, questa Laurea Magistrale è attrattiva non solo per gli universitari italiani ma anche per i laureati internazionali provenienti da diversi Paesi Extra Ue, con una formazione sia ingegneristica che musicale.

Gli interessati a questo percorso, in possesso di un titolo di studi triennale italiano, potranno richiederne l’ammissione per il prossimo anno accademico fino al 28 agosto. Le immatricolazioni si chiuderanno il 13 settembre.

Per chi si iscrive alle Lauree Magistrali, presso il Campus di Cremona, sono previste 6 borse di studio (3 per gli immatricolati a Music and Acoustic Engineering e 3 per gli immatricolati ad Agricultural Engineering), dell’importo di € 2.000 ciascuna, che riconoscono e valorizzano il merito.

Il bando di ammissione per l’a.a. 2023/24 sarà disponibile tra qualche settimana e verrà pubblicato sul sito del Polo.

