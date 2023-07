Momenti di paura alle 13 di mercoledì 19 luglio in via Tonani, dove si è sviluppato un incendio a un minibus che si era appena immesso nella strada, provenendo da via Giuseppina. Sul mezzo non erano presenti passeggeri. Appena accortosi che qualcosa non andava l’autista è sceso e ha allertato i Vigili del Fuoco, che con l’ausilio dell’autobotte hanno spento le fiamme. Sul posto si è portata anche una pattuglia della Polizia Locale per i dovuti accertamenti. Verosimilmente le fiamme si sono sviluppate dal surriscaldamento di un freno e hanno poi intaccato uno pneumatico. Da qui si sono propagate alla cabina.

Rilevanti i danni, ma nessun ferito: un’ambulanza è comunque intervenuta in via precauzionale. gbiagi

