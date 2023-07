Presentato questo pomeriggio nella sala Coppetti di Cremona Solidale in via Brescia, il Bilancio Sociale 2022, un resoconto dettagliato delle molteplici attività dell’azienda speciale comunale di servizi alla persona.

Molte le istituzioni presenti, a partire dal Sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti; l’Assessore al Welfare Rosita Viola, i consiglieri regionali Marcello Ventura, Matteo Piloni e Riccardo Vitari, il Direttore Generale ATS Valpadana Salvatore Mannino, il Direttore Sociosanitario ASST Cremona Paola Mosa, la delegata del Rettore Università di Brescia Arianna Coniglio.

Rsa, ma anche centri diurni, comunità, assistenza e cure domiciliari e nuove forme di residenzialità protette (Welfare comunitario) in via XI febbraio.

Tante le novità come il percorso Alzehimer e l’incentivazione dei poliambulatori specialistici: geriatria ma anche ortopedia, neurologia, cardiologia, fisiatria.

“Da queste pagine – ha spiegato il presidente Emilio Arcaini – emerge il nostro impegno e quanto è stato realizzato per lo sviluppo del servizio a favore della Città di Cremona, del suo territorio e, soprattutto, delle persone fragili per età e malattia, e delle famiglie ad eNel registrare un significativo turnover fra i nostri collaboratori (si sono collocate a riposo il 70% delle “figure apicali”), con l’ingresso di nuove esperienze professionali, la riorganizzazione dell’azienda ha ripreso vigore e sono già evidenti alcuni risultati positivi.

L’operazione ha interessato tutti i settori trainanti del nostro servizio: l’area di assistenza sanitaria, che anche grazie all’ingresso di medici geriatri con esperienza e professionalità, hanno rilanciato i servizi offerti alla popolazione con lo sviluppo dii ambulatori specialistici (in particolare l’ambulatorio di Geriatria), la collaborazione con importanti Istituti di ricerca sanitaria viene avvalorata con professionalità interne di alto valore scientifico, l’area dei servizi “alberghieri” con il costante miglioramento delle strutture; l’area “amministrativa”, con la riorganizzazione degli uffici ed una importante azione di digitalizzazione e di efficienza operativa”.

I principali risultati di quest’anno sono stati illustrati dal direttore generale Alessandra Bruschi e dal direttore sanitario Simona Gentile.

Le risorse umane rappresentano il punto di forza fondamentale: oltre 400 dipendenti (di cui l’85% donne) più altri collaboratori indiretti. Nell’impegno a valorizzare il capitale umano presente in azienda, l’azienda promuove una politica di reclutamento volta a favorire il rapporto di dipendenza (91% dipendenti).

Nel biennio 2021 e 2022 si registra un incremento del numero di cessazioni per collocamento a riposo a dimostrazione che l’azienda sta vivendo un importante momento di ricambio generazionale (oltre 100 nuovi assunti nel biennio).

I dipendenti sono per l’85% donne e sempre più giovani: l’età media è ora di 47 anni.

Nel corso del 2022 l’Azienda ha ripreso, dopo il periodo di pandemia, il percorso di confronto stabile e periodico con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori volto alla definizione di un contratto integrativo decentrato.

Il Bilancio 2022 si chiude con un risultato positivo di euro 217.759. Nel corso dell’anno ogni sforzo è stato indirizzato a mitigare il più possibile gli aumenti derivati dal costo delle utenze (il cui peso sul totale del costo di produzione è del 10%, vs 6% dell’anno precedente) mediante un contenimento dei consumi. Nonostante il raggiungimento di questo obiettivo, l’impatto economico delle utenze ha generato maggiori costi rispetto al 2021, per euro 824.271, coperti in parte grazie a un contributo straordinario riconosciuto dal Comune di Cremona per euro 200.000.

Nel corso del 2022 sono stati effettuati investimenti per euro 1.119.469; un importo superiore ai due anni precedenti e comprensivi di euro 936.537 trasferiti alla Fondazione Città di Cremona ,per i lavori di ristrutturazione dell’Edificio Storico Soldi con il lascito Somenzi.

Coerentemente al Piano Programma 2022, l’Azienda ha promosso percorsi strategici e di alta formazione e specializzazione con Università, con Istituti di Istruzione Secondaria, ed altri Enti deputati alla formazione.

Tra queste, soprattutto l’Università degli Studi di Brescia, nel raccordo con ASST per i Corsi di Laurea per Infermieri e Fisioterapisti, e con ATS Valpadana per gli assistenti sanitari. L’adesione al progetto “Cremona besides caregivers” ha permesso di sviluppare nuovi rapporti con l’Università Cattolica di Cremona.

A partire dal 2022, Cremona Solidale ha inoltre inserito tra i suoi obiettivi strategici lo sviluppo della Ricerca intesa quale leva di sviluppo professionale e scientifico dell’ente, e soprattutto della cultura aziendale. L’ingresso di un dirigente medico, individuato dalla Direzione quale referente della Ricerca, ha permesso infine di sviluppare significative collaborazioni con le Università e altri Enti.

© Riproduzione riservata