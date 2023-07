Dovrà scontare due anni di reclusione per due rapine aggravate commesse a Castelvetro Piacentino: è stato per questo arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Cremona un 58enne pluripregiudicato, in esecuzione di un ordine emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali presso il Tribunale di Piacenza. La condanna nei suoi confronti, emessa dal Tribunale di Piacenza nel 2015 e confermata dalla Corte d’Appello di Bologna nel febbraio 2021, è divenuta definitiva nel maggio 2021.

I fatti risalgono al 2013. La prima rapina venne commessa il 25 novembre 2013 presso il negozio Scarpe e Scarpe di Castelvetro. Quel giorno, verso le 12.45, due individui, minacciando con un taglierino le commesse del negozio, si erano impossessati di tre registratori di cassa, contenenti oltre 1.200 euro. Il giorno successivo era stata invece rapinata una farmacia sempre di Castelvetro Piacentino. Verso le 18.15, nonostante la presenza di clienti all’interno dell’attività commerciale, un individuo era entrato armato di pistola, minacciando i presenti e sradicando un registratore di cassa, per rubarne il contenuto, oltre 500 euro. Poi si era dato alla fuga.

Il 58enne, in quello stesso periodo del 2013, si era reso autore di altre rapine presso alcune farmacie di Cremona ed era stato arrestato anche per questi fatti reato.

Inoltre, l’11 marzo scorso, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona, lo hanno trovato in possesso di 3,7 grammi di eroina e 0,5 grammi di cocaina. A casa sua, all’interno di una presa d’aria della cucina, aveva oltre 80 grammi di hashish suddivisi in più pezzi racchiusi in cellophane e materiale per il confezionamento di dosi. Mentre in un’altra stanza sono state trovate delle parti di arma da guerra assemblate e funzionanti. Erano una canna e un castello, risultate le parti di un Moschetto Automatico Beretta calibro 9, che l’uomo deteneva senza averne alcun titolo. A fine maggio 2022, è inoltre stato denunciato sempre dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona per furto d’auto avvenuto a Bobbio (PC). La vettura è stata rinvenuta a Cremona, dove abitano alcuni parenti dell’arrestato.

