Mattinata disastrosa per i pendolari lungo la Cremona-Treviglio, a causa del guasto a ben due passaggi a livello, uno in zona Caravaggio e l’altro all’altezza di Casaletto Vaprio, nelle prime ore della mattina. Un inconveniente che ha bloccato completamente la circolazione dei treni lungo la linea, a partire dal Cremona-Milano Porta Garibaldi delle 5.30. Anche tutte le corse successive hanno subito pesanti ritardi, con una media di 40 minuti e due sono state anche cancellate: il Cremona-Treviglio delle 6.52 e quello corrispondente, in partenza da Treviglio alle 8.07.

I tecnici di Rfi hanno lavorato alcune ore per ripristinare la situazione e far ripartire la circolazione ferroviaria, che ha comunque mantenuto una situazione di criticità, a causa dei ritardi accumulati. lb

